Ivrea, vandali danneggiano scuola: indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando sul raid vandalico, probabilmente messo a segno da due minorenni, che sabato sera hanno devastato la scuola di Cascinette, piccolo centro alle porte di Ivrea. I due sono entrati forzando la porta sul retro.

La ricostruzione dei fatti

Una volta all'interno hanno tagliato i cavi internet, strappato i quadri dalle pareti e rubato i soldi messi da parte da due classi per la gita. Dalla cassetta dei medicinali hanno sparso liquidi nei corridoi e in sala mensa hanno svuotato due estintori. A darne notizia il sindaco del paese, Davide Guarino: "Non abbiamo potuto fare altro che accertare l'entità dei danni e rimboccarci le maniche per rimettere a lucido i locali. Circa 40 persone sono intervenute per ripulire la nostra bella scuola e non posso che ringraziarle".