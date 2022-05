Salone del Libro di Torino 2022, programma e ospiti: cosa sapere

Un concerto dal vivo la sera di mercoledì 18 maggio farà da pre-inaugurazione alla 34/a edizione del Salone del Libro di Torino, in programma dal 19 al 23 maggio. L'evento, realizzato da Rai Radio3 in collaborazione con il Salone, si terrà in diretta dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. Un'improvvisazione a tre voci di musica e poesia per riflettere sul tema di quest'annodella buchmesse, 'Cuori selvaggi'. Alle parole della poetessa Mariangela Gualtieri si uniranno la musica del trombettista Paolo Fresu e del pianista Uri Caine.

La lectio magistralis del grande scrittore indiano Amitav Ghosh, il giorno dopo, aprirà ufficialmente il programma del Salone in collaborazione con neri Pozza.

I concerti

Dopo l'Eurovision Song Contest, la musica sarà protagonista anche alla buchmesse dove torna il palco live nell'area esterna dell'Oval che accoglierà non solo ospiti italiani e internazionali ma anche un evento speciale nato dalla rinnovata collaborazione con Movement Festival. La sera del 20 maggio porta al Salone il duo olandese di origine caraibica Shermanology con dj-set e concerto per far ballare il pubblico della Fiera. Durante tutti le giornate del Salone il palco live accoglierà ospiti che uniranno musica e letteratura. Nomi come Francesca Michelin, Nina Zilli, Angelo Branduardi e Fabio Zuffanti, Nek, la rapper Chadia Rodriguez, Shade e un omaggio a Franco Battiato.

Lo stand del Ministero dell'Istruzione

Durante l'intera manifestazione il Ministero dell'Istruzione sarà presente con uno stand in cui saranno illustrate le principali attività e i progetti attivati per e con le scuole. Tra i temi educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, responsabile e promozione della lettura attraverso la valorizzazione e l'incremento delle biblioteche scolastiche. Il Ministro Patrizio Bianchi parteciperà alla cerimonia d'inaugurazione. Lo slogan di quest'anno scelto dal Ministero è "La parola giusta. Legalità e giustizia tra scuola, cultura e società", in vista del trentennale delle stragi mafiose di Capaci e di via D'Amelio nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, gli uomini e le donne delle loro scorte. In programma incontri, laboratori, convegni su diverse tematiche, dall'educazione civica alla lotta contro lo spreco alimentare. E ancora i progetti dedicati all'accoglienza degli studenti ucraini, il supporto ai percorsi di apprendimento dei minori stranieri non accompagnati, l'incontro della scuola con il mondo dei detenuti e molto altro.