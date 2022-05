Incidente sul lavoro: cade dal tetto, operaio ferito a Torino

È accaduto questa mattina in via Parma. L'uomo, che avrebbe fatto un volo di cinque metri, non sarebbe in pericolo di vita

Incidente sul lavoro questa mattina intorno a Torino. Un operaio è rimasto ferito cadendo dal tetto di una casa in ristrutturazione in via Parma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli ispettori dello Spresal dell'Asl, che indagano su quanto accaduto. L'uomo, che avrebbe fatto un volo di cinque metri, non sarebbe in pericolo di vita.