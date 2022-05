Incidente a Carmagnola, operata bimba di 8 anni ferita: resta grave

E' stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico la bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita ieri sera in un incidente stradale che ha coinvolto due moto e due auto lungo la provinciale 20, tra Carignano e Carmagnola. L'operazione è tecnicamente riuscita, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, ma resta riservata la prognosi della piccola, ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino intubata e sedata.

L'incidente

La bambina viaggiava su una Honda Cbr guidata dal fidanzato della madre, un 54enne di Nichelino morto sul colpo. Ferita anche la madre della bambina, che viaggiava su una seconda moto, una Kawasaki. La sua prognosi potrebbe essere sciolta nelle prossime ore. La donna è stata operata dopo aver riportato una grave frattura del bacino, oltre la rottura della vescica. Operato anche un uomo di 60 anni, che ha riportato una frattura vertebrale. Per lui 90 giorni di prognosi. L'uomo, insieme alla donna che era alla guida ed è rimasta illesa, si trovava su una Fiat Panda, coinvolta nell'incidente insieme ad una Mercedes Classe A, su cui viaggiavano una 50enne e il figlio di nove anni, entrambi trasportati all'ospedale Santa Croce di Moncalieri in condizioni non gravi.