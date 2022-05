Covid Piemonte, il bollettino: 2.051 nuovi casi. I ricoveri sono 579

Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (più quattro, in totale 20) e cala nei reparti (meno 16, in totale 559)

Con 23.738 tamponi effettuati è di 2.051 il numero di nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO) registrati in Piemonte, con un tasso di positività in discesa all'8,6%. Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (più quattro, in totale 20) e cala nei reparti (meno 16, in totale 559). Registrato un decesso.