Torino, rissa a bottigliate: un ferito e tre arresti in Barriera

Rissa in strada, con una trentina di persone coinvolte in via Aosta, a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Una persona è stata ferita a coltellate: la polizia, intervenuta con diverse pattuglie, ha effettuato tre arresti.

La vicenda

La rissa è scoppiata tra un gruppo di senegalesi e uno di marocchini che si sono affrontati a colpi di bottiglie e altri oggetti. Secondo gli investigatori tra i motivi che hanno scatenato la mega rissa ci sarebbe quello del controllo del territorio sulle piazze di spaccio della zona.