È avvenuto in un deposito a Capriata d'Orba. Il rogo è stato spento, ma le cause sono in fase di accertamento

Un incendio scoppiato in un deposito con 200 tonnellate di legna a Capriata d'Orba (Alessandria) ha impegnato per oltre i Vigili del fuoco di Novi Ligure e Alessandria. La legna era ammassata vicino alla sponda del torrente Orba, in aperta campagna. Il rogo è stato spento definitivamente questa mattina, le cause sono in fase di accertamento.