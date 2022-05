Asti, muore in casa avvelenato dalle esalazioni del generatore

Un uomo è stato trovato senza vita all'interno di una cascina della frazione Valenzani di Asti, probabilmente avvelenato dai gas di scarico di un generatore a benzina. Come confermato dai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo aveva acceso l'impianto, posizionandolo tra la rampa delle scale e la stanza in cui si trovava, per produrre energia elettrica necessaria per alimentare alcuni strumenti di lavoro, ma il gas di scarico sviluppato dal generatore ha rapidamente saturato l'ambiente, provocando alla vittima uno svenimento che si è rivelato fatale. Nella stessa stanza sono stati trovati due cani che, seppur intossicati, sono stati salvati dai veterinari a cui sono stati affidati dai vigili del fuoco.