Val Pellice, in quota a piedi nonostante il maltempo: salva

Il soccorso alpino della Valle Orco ha recuperato in nottata un'escursionista svedese rimasta bloccata in un bosco. Nonostante il tempo incerto, ieri la ragazza è partita da Ceresole Reale per raggiungere il rifugio Jervis, a oltre 1.700 metri di quota in Val Pellice. Sulla via del ritorno ha perso la traccia del sentiero ed è rimasta bloccata in una boscaglia, sotto una pioggia battente.

Il salvataggio

Fortunatamente aveva con sé il telefono cellulare che le ha consentito di chiedere l'intervento del soccorso alpino. I volontari hanno formato due squadre e in breve hanno raggiunto l'escursionista. Le sono state fornite le prime cure e indumenti asciutti. Visto un principio di ipotermia e lo spavento, la ragazza è stata accompagnata a valle e affidata alle cure di un'equipe medica.