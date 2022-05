Novara, acquistava camper con assegni falsi: arrestato 51enne

Dovrà scontare una condanna a 7 anni e dieci mesi di reclusione l'italiano di 51 anni, residente a Novara, arrestato dalla polizia per una serie di truffe messe a segno nel 2017 nella stessa Novara, ma anche a Torino e a Milano, acquistando alcuni camper di lusso.

Le truffe

L'uomo era solito contattare le persone che avevano pubblicato online annunci di vendita dei propri veicoli. Dopo una breve trattativa telefonica, fissava un incontro per visionare i mezzi e, grazie all'abile dialettica, ingannava i venditori utilizzando assegni circolari poi risultati falsi. La trattativa avveniva di solito negli orari di chiusura degli sportelli bancari, in maniera tale che le persone offese non potessero rendersi subito conto della truffa. In tale lasso di tempo il veicolo, del valore tra i 30 e i 45 mila euro, veniva trasportato all'estero e rivenduto.