Novara, scoperta boutique online di profumi contraffatti: 10 denunce

Una boutique online di profumi con marchi contraffatti, che in un anno ha fruttato circa un milione di euro, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Novara, che ne ha sequestrati 17mila in tutta Italia, per un valore di circa 700mila euro, e denunciato una decina di persone. Condannato a un anno e mezzo di reclusione il principale indagato, un cittadino di origini marocchine residente a Novara.

La vicenda

Nei suoi confronti le Fiamme Gialle hanno ricondotto a tassazione i ricavi illeciti di sua spettanza, pari a circa 350mila euro. L'uomo è stato ritenuto responsabile del reato di importazione e commercio di prodotti falsi. L'operazione è scattata con il sequestro di una piccola quantità di profumi recanti marchi contraffatti nei confronti di un commerciante ambulante senza licenza. I successivi approfondimenti investigativi, hanno consentito di individuare il fornitore e il luogo di stoccaggio della merce, un vero e proprio show room per la clientela locale.