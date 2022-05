Torino, furti in appartamento: arrestate tre persone

I malviventi sono stati visti da un residente mentre in pieno giorno stavano entrando in un alloggio in via Lesegno. Uno dei ladri è stato inseguito da alcuni passanti e poi bloccato dai militati dell'Arma. I complici sono stati invece fermati in Lungo Po Antonelli

Si introducevano negli appartamenti aprendo le porte blindate senza lasciare segni, utilizzando la tecnica della 'chiave bulgara' e poi fuggivano con il bottino, con questa accusa tre georgiani, di 28, 29 e 54 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino.

L'arresto

I tre erano stati visti da un residente mentre in pieno giorno stavano entrando in un alloggio in via Lesegno. Il più anziano, inseguito da alcuni passanti, è stato bloccato dai militati dell'Arma in strada. I suoi complici sono stati invece arrestati in Lungo Po Antonelli, dopo che avevano tentato di aprire un altro alloggio.