Torino, evade dai domiciliari ma ha incidente con l'auto: arrestato

Rocambolesco tentativo di fuga, subito sventato dalla polizia, per un 47enne di origini albanesi. Anzichè stare a casa, l'uomo era in giro per Torino a bordo di un auto guidata da un amico. Alla vista degli agenti, per non incrociarli, il conducente ha cambiato direzione andando a sbattere contro una vettura in sosta.

L'arresto

A quel punto l'evaso ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dai poliziotti. Addosso aveva un coltello lungo 12 centimetri. L'amico è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza e la sua patente ritirata.