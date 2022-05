Torino, processo Ream: chiesti nove mesi per Chiara Appendino

La condanna a nove mesi dell'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata chiesta dalla procura generale al processo d'appello Ream. In primo grado, nel settembre 2020, Appendino era stata condannata a sei mesi per un capo d'accusa di falso ideologico relativo al 2016. Invece, all'assessore Sergio Rolando furono inflitti sei mesi (ora il procuratore generale chiede nove mesi anche per lui), all'allora capo di gabinetto Paolo Giordana otto mesi.

Il processo

Il caso riguarda il mancato inserimento nel bilancio di un debito di cinque milioni di euro, contratto dal Comune nei confronti della società Ream. Inoltre, secondo il Pg le irregolarità che accompagnarono la vicenda Ream furono dettate dal desiderio di evitare una "catastrofe contabile".