Si perdono nei boschi nel Torinese, recuperati 18enne e fratellino

Erano finiti in un zona impervia a Locana. I due giovani sono stati imbragati e, una volta in sicurezza, sono stati accompagnati a valle, entrambi in buone condizioni nonostante lo spavento e il freddo

Un ragazzo di 18 anni e suo fratello di 10 anni sono stati recuperati dagli operatori del soccorso alpino della Valle Orco dopo che i due giovani escursionisti erano rimasti bloccati in una zona impervia a Locana, in provincia di Torino.

I soccorsi

I due fratelli, residenti a Riccione ma che stanno trascorrendo un periodo di villeggiatura a Locana, ieri sono partiti per una passeggiata nei boschi. Si sarebbe dovuto trattare di una breve escursione, ma al calare della sera hanno perso l'orientamento e non sono più stati in grado di rientrare. Il padre, allarmato per il ritardo, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. La squadra di ricerca del soccorso alpino, grazie al segnale dei cellulari dei due ragazzi dispersi, li ha individuati e raggiunti. Dal momento che erano finiti in un zona impervia, i due giovani sono stati imbragati e, una volta in sicurezza, sono stati accompagnati a valle, entrambi in buone condizioni nonostante lo spavento e il freddo.