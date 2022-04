Spaccata in negozio in centro ad Alessandria, arrestato 20enne

Il ragazzo era già agli arresti domiciliari per un precedente furto. E' dunque accusato anche di evasione

Un ragazzo 20enne è stato arrestato dalla polizia, ad Alessandria, perché ritenuto responsabile di alcuni furti con spaccata ai danni di negozi del centro. L'accusa è furto aggravato mediante effrazione della vetrina di un esercizio commerciale.

L'arresto

Il giovane, grazie anche alla descrizione fornita da testimoni, è stato fermato in piazzetta della Lega. Era già agli arresti domiciliari per un precedente furto. E' dunque accusato anche di evasione. Le indagini proseguono per accertare se si sia reso responsabile di altri episodi.