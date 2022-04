Eventi 1 maggio a Torino, cosa fare per la Festa dei Lavoratori

Cronaca

Covid, dal Green Pass alle mascherine: come saranno le regole a maggio

A fine aprile scade l'obbligo di avere la certificazione verde per fare diverse attività e quello di indossare le mascherine al chiuso. Per quanto riguarda il primo aspetto, si è già presa una decisione mentre sui dispositivi di protezione si continua a discutere. La linea sarebbe quella di mantenere la disposizione solo in alcuni luoghi

Il mese scorso il governo ha approvato un decreto-legge a tema Covid con una sorta di roadmap per tornare in modo graduale a una situazione di normalità. Alcune delle misure contenute in quel provvedimento resteranno in vigore fino alla fine dell'anno, ma molte altre sono in scadenza a fine mese. Una di queste, riguarda l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso

Le disposizioni attuali prevedono che resti obbligatorio indossarle fino al 30 aprile, ma il governo ha sempre fatto capire che quella data non indicava una fine e che si sarebbe riservato la possibilità di prorogare la misura in base alla situazione epidemiologica