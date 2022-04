Incidente tra due camion sulla A7 a Tortona, un morto e due feriti

L'autostrada è stata chiusa al traffico nel tratto in direzione Milano. Disagi anche sulla Diramazione Predosa-Bettole dell'A26

Un uomo è morto nello scontro tra due mezzi pesanti avvenuto sull'autostrada A7 nel territorio di Tortona (Alessandria), in direzione di Milano. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco a seguito dell'impatto la cabina di un autoarticolato adibito al trasporto di prodotti alimentari avrebbe preso fuoco. Ferite in modo lieve altre due persone, trasportate all'ospedale di Tortona. La polizia stradale è al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

I disagi al traffico

L'autostrada è stata chiusa al traffico nel tratto in direzione Milano. Disagi anche sulla Diramazione Predosa-Bettole dell'A26, dove è chiuso il bivio per la A7 verso il capoluogo lombardo, con deviazione obbligatoria verso Genova.