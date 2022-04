Abusi sull'anziana che accudiva, condannato badante nel Torinese

Gli episodi, avvenuti nell'abitazione della donna a Volpiano, risalgono all'estate scorsa. Ad incastrare l'uomo alcune telecamere che lo hanno ripreso in atteggiamenti inequivocabili in almeno quattro circostanze

È stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere, con il rito abbreviato, il badante, di 58 anni, finito a processo per aver violentato più volte l'anziana che accudiva, una 92enne affetta da Alzheimer. La sentenza è stata pronunciata questa mattina dal tribunale di Ivrea. Gli episodi, avvenuti nell'abitazione della donna a Volpiano (Torino), risalgono all'estate scorsa. Ad incastrare l'uomo alcune telecamere che lo hanno ripreso in atteggiamenti inequivocabili in almeno quattro circostanze e che hanno fatto scattare le indagini dei carabinieri.