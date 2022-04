Quincinetto, frana su una strada: caduti massi di due metri

È avvenuto in località Rotture. Due massi del diametro di circa due metri sono rotolati dal fianco della montagna fin sulla strada che porta al depuratore di Pramotton

I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte a Quincinetto, in provincia di Torino, per una frana in località Rotture.

La frana

Due massi del diametro di circa due metri sono rotolati dal fianco della montagna fin sulla strada che porta al depuratore di Pramotton. A dare l'allarme è stato un residente che ha sentito un forte boato dall'area in cui da anni persiste la frana che minaccia l'autostrada A5 Torino-Aosta. I vigili del fuoco di Aosta hanno messo in sicurezza la zona.