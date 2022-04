Venaria Reale, rapina in un bar: avviate le indagini

Sono in corso le ricerche dei due rapinatori che nella tarda serata di ieri hanno assaltato il bar sala scommesse 'Il Cavallino' in via IV Novembre a Venaria Reale. I due uomini sono entrati nel locale poco prima della chiusura e hanno portato via il registratore di cassa contenente circa 600 euro. Il titolare ha cercato di fermarli ma uno dei due malviventi ha estratto una pistola con la quale ha minacciato il commerciante. Poi i due sono scappati a piedi e hanno fatto perdere le loro tracce.