Torino, rapina disabile e fugge: arrestata con l'aiuto di un giovane

Una donna di 35 anni è stata arrestata dalla polizia municipale di Torino dopo aver rapinato un uomo sulla carrozzina nel quartiere Barriera di Milano. Fondamentale per fermare la 35enne è stato l'intervento di un giovane di origine nigeriana, che per il grande senso civico e il coraggio dimostrati, sarà proposto per la premiazione di 'comportamenti degni di nota' che si terrà a fine anno in occasione della festa del Corpo della Polizia Municipale.

La rapina

La donna aveva appena borseggiato il disabile quando alcuni agenti, mentre stavano pattugliando a piedi la zona tra corso Palermo e corso Novara, sono stati attirati dalle urla della vittima, che si era lanciata all'inseguimento dell'autrice del furto, riuscendo per un attimo anche a fermarla. Poi l'intervento del giovane cittadino nigeriano. La donna è ora accusata di furto aggravato.