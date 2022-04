Iren, Luca Dal Fabbro è il nuovo presidente

Luca Dal Fabbro è il nuovo presidente di Iren. Lo ha deciso il patto di sindacato, riunitosi a Torino, che ha confermato Gianni Vittorio Armani amministratore delegato e Moris Ferretti vicepresidente. Ad annunciarle le nomine è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine del congresso della Fim Cisl al Lingotto di Torino.

Nuovi vertici

La proposta dei nuovi vertici Iren sarà presentata all'assemblea dei soci il 21 giugno. Laureato in Ingegneria Chimica a pieni voti all'Università di Roma, con un master in Politica e Relazioni Internazionali all'Université Libre de Bruxelles e un corso di management al Mit, Dal Fabbro è attualmente professore a contratto all'Università Luiss di Roma. Sposato e con tre figli, è stato membro del cda di Terna Spa e del board della Tamini Spa. Ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble e ha maturato una significativa esperienza nel ramo energia come ceo in E.On Italia Spa, presidente della holding di Electro Power System, ceo in Enel Energia Spa. Ed è stato presidente di Snam dall'aprile 2019 al giugno 2020, per poi dedicarsi a Xenon Fidec, fondo italiano per la decarbonizzazione e l'economia circolare.