Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Pavia, zona Cittadella, ad Alessandria. Lo rende noto il 118, secondo cui si sarebbe trattato di un frontale tra due auto. Cause ed esatta dinamica dello schianto sono al vaglio di polizia municipale e carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.