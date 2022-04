Vicoforte Mondovì, scontro frontale tra auto: morto 84enne

Un uomo di 84 anni, Luigi Salvatico, è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 28 a Vicoforte Mondovì, in provincia di Cuneo.

L'incidente

Secondo quanto si è appreso, a scontrarsi frontalmente sono state due auto. La vittima è uno dei due automobilisti. Lievi ferite per il conducente dell'altra auto, su cui viaggiava anche un minorenne. I carabinieri della Compagnia di Mondovì hanno chiuso al traffico la statale per circa un'ora per effettuare i rilievi e i soccorsi. L'incidente è avvenuto in località Olle di Vicoforte.