Calcio, morto Piero Scesa: giocò come terzino nel Torino

Sport

Milan, voci di trattativa. Cosa sapere sul fondo arabo Investcorp

Tra Elliott e il fondo di investimenti del Bahrain sarebbe in corso una trattativa per l'acquisizione della squadra rossonera: da quanto si apprende, è in corso la due diligence, la fase di controllo dei conti e bilanci del club. Il closing non dovrebbe arrivare prima della fine del campionato. Fondato nel 1982, il fondo si occupa tra le altre cose di private equity, immobili, investimenti a ritorno assoluto. Il suo presidente Al Ardhi si è congratulato con un tweet per la vittoria di venerdì contro il Genoa

Il Milan sarebbe in vendita e potrebbe essere ceduto da Elliott al fondo mediorientale Investcorp. La trattativa in esclusiva sarebbe in fase avanzata e per una valutazione che si aggirerebbe intorno al miliardo di euro. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo francese L'Equipe, che approfondisce il tema degli intrecci tra la proprietà del Milan e il fondo Elliott. Da quanto si apprende, è in corso la due diligence, la fase di controllo dei conti e bilanci del club. Il closing non dovrebbe arrivare prima della fine del campionato

La notizia arriva a poche giornate dalla fine del campionato e con il Milan in piena lotta per lo scudetto. Project Redblack, la società lussemburghese fondata da Elliott (in foto Paul Singer, fondatore del gruppo) per investire nel Milan, nel luglio del 2018 ha preso il controllo del Milan da Yonghong Li per circa 300 milioni di euro. In questi anni di gestione, Elliott ha versato nelle casse rossonere circa 700 milioni di euro