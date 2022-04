Incidente in Val Susa, scontro tra auto: due morti

È di due morti e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla Statale 25 del Moncenisio, all'altezza di Bruzolo, in Valle di Susa. Due le auto coinvolte, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Le vittime sono un 19enne e un 51enne, i conducenti della Fiat Punto e dell'Alfa Romeo Giulietta coinvolte nell'incidente. Ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Rivoli una ragazza di 21enne che viaggiava con la più giovane delle due vittime.