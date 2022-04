Torino, accoltella il compagno e lo ferisce gravemente: arrestata

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, l'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Ciriè, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri

Una donna di 41 anni è stata fermata a Lanzo, nel Torinese, per avere accoltellato all'addome il compagno, un 40enne, ferendolo in modo grave. L’episodio è accaduto in un appartamento di via Vittorio Emanuele. Ancora da chiarire le cause su cui sono in corso gli accertamento da parte dei carabinieri. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, l'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Ciriè, ma non sarebbe in pericolo di vita.