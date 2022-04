Torino, tentano di rapinare minimarket: arrestate due donne

Due donne, italiane di 35 e 38 anni, sono state arrestate dalla polizia, a Torino, per aver tentato di rapinare un minimarket. Una delle due faceva da palo, mentre l'altra puntava un coltello al fianco di un cliente per farsi consegnare l'incasso dal cassiere. Sono stati lo stesso cliente minacciato e il cassiere a disarmare, e a bloccare, la rapinatrice armata, riuscita a liberarsi grazie all'intervento della complice. Fuggite inseguite dal titolare del minimarket, sono state fermate da una volante.

L’arresto

Gli agenti hanno rivenuto un paio di forbici e, in un borsone, un bastone di 40 centimetri, una sega pieghevole e due calze da donna adattate alla funzione di passamontagna. La rapinatrice che è entrata per prima nel negozio è stata arrestata con l'accusa di tentata rapina con armi, ed è ora ai domiciliari; la complice è stata denunciata per favoreggiamento personale. Entrambe sono state denunciate per porto di armi e oggetti atti ad offendere.