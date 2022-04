Ivrea, 23enne ferito al volto durante lite in strada

Il giovane, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito al culmine di un violento litigio in cui era coinvolta un'altra persona. L'alterco è avvenuto in tarda serata in corso Vercelli

Un 23enne è stato ricoverato nella notte all'ospedale di Ivrea dopo essere stato ferito al volto con un oggetto contundente durante una lite.

Il ferimento

Il giovane, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito al culmine di un violento litigio in cui era coinvolta un'altra persona. L'alterco è avvenuto nella tarda serata di ieri in corso Vercelli. Il ferito non è in pericolo di vita e sarà ascoltato dai carabinieri che indagano sull'accaduto.