Torino, ruba un furgone e tenta di fuggire: arrestato

Inseguimento a folle velocità per le via del quartiere Madonna di Campagna, a Torino, tra la polizia e un 19enne che aveva rubato il furgone di un artigiano in via Vibò. Fuggito verso via Bibina il giovane è stato intercettato da una volante, ma non si è fermato all'alt.

L'inseguimento

La fuga si è conclusa nella rotonda di via Cardinal Massaia, imboccato col furgone in contromano, dove il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto. Il 19enne ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dagli agenti. Ne è nata una violenta colluttazione e due poliziotti sono rimasti feriti, prima che il ragazzo venisse arrestato per il furto del furgone, del materiale che c'era a bordo e per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.