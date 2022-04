Ricercato internazionale per riciclaggio arrestato su treno a Vercelli

Sull'uomo pendeva una richiesta d'arresto per estradizione emessa dal Principato di Monaco per aver effettuato pagamenti per 500mila euro tramite assegni rubati a Parigi

Un 57enne italiano, residente nel principato di Monaco, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria perché, durante un controllo a bordo treno sulla tratta Torino-Vercelli, è risultato essere ricercato a livello internazionale per riciclaggio, ricettazione e truffa.

Le accuse

Sull'uomo pendeva una richiesta d'arresto per estradizione emessa dal Principato di Monaco per aver effettuato pagamenti per 500mila euro tramite assegni rubati a Parigi. Prima che la banca riuscisse a scoprire la truffa, il malvivente era anche riuscito a prelevare un'ingente somma di denaro emettendo fatture false. Una volta arrestato è stato portato in carcere a Vercelli.