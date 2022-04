Covid Piemonte, 3.359 casi: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sono due i posti letto in più registrati in reparto, mentre sono 705 i ricoverati con sintomi. I tamponi eseguiti sono stati 30.244

Sono 3.359 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Piemonte su un totale di 30.244 tamponi giornalieri. Il numero di ricoverati con sintomi è di 705, mentre in terapia intensiva cresce di due unità il numero di posti letto occupati, per un totale di 21. Dall’inizio della pandemia si registrano 1.096.795 casi, 1.024.676 guariti e 13.262 decessi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALI E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).