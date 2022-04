Torino, durante furto trova in casa detenuto ai domiciliari: arrestato

E' successo in un appartamento del quartiere Barriera di Milano. In manette un 28enne senza fissa dimora

Un detenuto agli arresti domiciliari ha sorpreso in casa propria un ladro che rovistava negli armadi e lo ha fatto arrestare. E' successo a Torino in un appartamento del quartiere Barriera di Milano. Il ladro, un 28enne di origini marocchine irregolare, non si aspettava di trovarsi di fronte un detenuto e il fratello, con cui ha avuto una colluttazione. E' stato poi bloccato dai carabinieri, intervenuti sul posto.