Torino, droga: sette arresti in 24 ore

Un 31enne, senza fissa dimora, è stato fermato per spaccio in via Saluzzo, dopo aver ceduto un grammo di cocaina a un cliente

Si intensificano i controlli del territorio che, ieri a Torino, hanno effettuato sette arresti per spaccio. Un maliano di 31 anni, senza fissa dimora, è stato fermato per spaccio in via Saluzzo, dopo aver ceduto un grammo di cocaina a un cliente. Altri due pusher, entrambi marocchini di 20 e 25 anni, sono stati arrestati perché vedevano hashish in Lungo Dora Napoli. Durante l'arresto uno dei due ha opposto resistenza.

Gli altri arresti

In un appartamento di via Passo del Brennero, invece, un senegalese di 25 anni, irregolare e già destinatario di divieto di dimora a Torino, in casa nascondeva 60,7 grammi di cocaina in polvere, 45,7 grammi di cocaina in pietra, 36 grammi di crack, nove dosi sempre di cocaina pronte per lo spaccio, oltre a due bilancini. Al momento dell'arresto ha opposto resistenza e ha cercato di liberarsi, senza riuscirci, della droga. Infine, tre pusher sono finiti in manette: si tratta di un marocchino in corso Principe Oddone e due italiani in via Artom angolo strada Castello di Mirafiori.