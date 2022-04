Torino, minaccia ex per riavere pistola nascosta in casa: arrestato

L'uomo aveva messo la pistola calibro 7.65 e otto cartucce in un nascondiglio ricavato nel garage, ma quando si è separato dalla moglie, sospettando che la donna avesse ritrovato l'arma, l'ha minacciata per riaverla indietro

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Torino per detenzione di arma clandestina e tentata estorsione. È accusato di aver minacciato la ex moglie per farsi ridare una pistola che aveva nascosto in casa.

Le minacce

A quanto si è appreso, l'uomo aveva messo la pistola calibro 7.65 e otto cartucce in un nascondiglio ricavato nel garage, ma quando si è separato dalla moglie, sospettando che la donna avesse ritrovato l'arma, l'ha minacciata per riaverla indietro. Quando si è recato dalla ex convinto di rientrare in possesso dell'arma, ad attenderlo c'erano gli agenti in borghese del commissariato Madonna di Campagna. Durante la perquisizione la pistola è stata ritrovata all'interno di uno strofinaccio in garage. È stato sequestrato anche un coltello.