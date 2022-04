In cantina nascondeva 140 chili di ashish, arrestata donna a Piossasco

Lo stupefacente, 1.385 panetti di droga per un valore di oltre un milione di euro, è stato sequestrato

Una donna di 30 anni è stata arrestata dalla guardia di finanza a Piossasco (Torino) dopo essere stata sorpresa in possesso di 140 chili di hashish, per un valore di oltre un milione di euro, che nascondeva in cantina. Lo stupefacente, 1.385 panetti di droga, è stato sequestrato. A scovarli il fiuto di Loca, pastore belga Malinois dell'unità cinofila delle fiamme gialle. La 30enne, di origini marocchine e con regolare permesso di soggiorno, si trova ora nel carcere di Torino con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti.