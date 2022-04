Oglianico, mostra pistola ad amici e parte colpo: denunciato

Il proiettile, per fortuna, non ha colpito nessuno e si è conficcato nella parete di cemento dello spogliatoio. La pistola, regolarmente detenuta, è stata sequestrata

Un uomo di 52 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo che in una palestra di Oglianico, nel Torinese, l'altra sera, ha esploso accidentalmente un colpo di pistola. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si era presentato nel locale per far vedere l'arma agli amici quando, all'improvviso, è partito un colpo. Il proiettile, per fortuna, non ha colpito nessuno e si è conficcato nella parete di cemento dello spogliatoio. La pistola, regolarmente detenuta, è stata sequestrata.