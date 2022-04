Sottraeva soldi delle multe: funzionario segnalato a Corte dei Conti

Per anni ha riscosso in contanti le sanzioni amministrative, intascandosi ben 68mila euro. E, quando è stato scoperto, ha finto di aver conservato il denaro in una valigetta che gli era stata rubata. Il funzionario infedele, dipendente di un ente locale, è stato scoperto dalla guardia di finanza di Borgomanero (Novara) nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Verbania. Il funzionario è stato anche segnalato alla Corte dei Conti per aver procurato un danno erariale di 273.500 euro. Avviato nei suoi confronti un controllo fiscale.