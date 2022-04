Incendio nel Biellese, è ripreso il rogo nei boschi della Valle Cervo

È ripreso l'incendio boschivo nella Valle Cervo, in località Riabella di Campiglia (Biella) e con esso l’emergenza, che vede impegnati da sabato scorso vigili del fuoco e personale Aib. Da domenica invece sono entrati in azione anche l'aereo Canadair e gli elicotteri ma la situazione al momento non migliora. Ieri sembrava che l'incendio fosse quasi estinto, ma durante la notte le fiamme hanno ripreso a bruciare grazie anche al vento. Il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti si dice convinto che si tratta di "un incendio doloso, appiccato in una zona difficile da raggiungere". Nello spegnimento è utilizzato un elicottero dei vigili del fuoco che pesca l'acqua da una vasca montata in località Malpensà.