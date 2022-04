Vidracco, ciclista caduto soccorso in zona Parco dei Monti Pelati

Il biker è stato occorso questa mattina in Valchiusella: nella caduta si è procurato un trauma alla colonna vertebrale ed è stato trasportato in ospedale con un elicottero del Servizio Regionale

Un ciclista di mountain bike è stato soccorso questa mattina in Valchiusella, a Vidracco (in provincia di Torino) nella zona del Parco dei Monti Pelati. Ad avvertire i tecnici del Soccorso Alpino è stato un loro collega che si trovava sul posto e che ha prestato i primi soccorsi quando il biker è caduto procurandosi un sospetto trauma alla colonna vertebrale. Il ferito è stato trasportato in ospedale con un elicottero del Servizio Regionale.

Scialpinista ferito soccorso nel Cuneese

Un altro intervento del Soccorso Alpino a Roccaforte Mondovì (Cuneo) poco sotto la vetta della Cima Serpentera Nord dove uno scialpinista è caduto riportando un trauma costale. Anche in questo caso era presente un tecnico del Soccorso Alpino in attività individuale che ha prestato i primi soccorsi all'infortunato e ha attivato la centrale operativa. Lo scialpinista è stato recuperato da un'eliambulanza 118 e condotto in ospedale.