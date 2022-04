Cannobio, sequestrate 10 piante e 200 grammi di marijuana: un arresto

Un uomo è finito in manette per la sua coltivazione e per detenzione: è stato fermato a bordo della sua automobile per un controllo dalla guardia di finanza, aiutata da un cane pastore belga

La guardia di finanza ha sequestrato nei pressi di Cannobio (nel Verbano-Cusio-Ossola), dieci piante di marijuana predisposte per la fioritura e oltre 200 grammi di marijuana. Arrestato un novarese per la sua coltivazione e detenzione.

Il sequestro

Sequestrati, oltre al “grow box” in funzione per le piante e 214 grammi di marijuana di varia tipologia, anche un bilancino di precisione, due coltelli e quattro grinder, dispositivo utile per la triturazione di foglie vegetali per lo più utilizzato per la triturazione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana.

La vicenda

L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto per un controllo. Le risposte generiche fornite per giustificare il motivo del proprio spostamento verso Verbania e il comportamento del pastore belga Clay, che segnalava con insistenza l'uomo, hanno spinto le Fiamme Gialle a proseguire gli accertamenti presso la sua abitazione, dove hanno trovato una cosiddetta “grow box” in funzione. Si tratta di una tenda per coltura idroponica provvista di impianto di filtraggio dell'aria e di lampade crescenti, utili alla coltivazione indoor. All'interno i militari hanno rinvenuto le dieci piante, alcune già fiorite e pronte per l'essiccazione.