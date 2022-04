Maxi rissa nel quartiere Barriera di Milano a Torino, due arresti

Quattro le persone denunciate di cui due arrestate, una per lesioni a pubblico ufficiale e l'altra per resistenza

Rissa con decine di persone coinvolte a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. E' successo in largo Giulio Cesare Scarlati. A quanto emerso si sono affrontati da una parte cittadini di origine marocchina, dall'altra di origine egiziana. Quattro le persone denunciate di cui due arrestate, una per lesioni a pubblico ufficiale e l'altra per resistenza. Un agente di polizia intervenuto è rimasto ferito e ha subito una distorsione al ginocchio.

La rissa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a scatenare la rissa sarebbe stato un litigio stradale: un automobilista di origini egiziane è stato accusato di aver fatto cadere un ciclista di origini marocchine. La lite è poi degenerata coinvolgendo altre persone delle due comunità che avevano assistito alla scena. A denunciare l'accaduto, con un video sui social, la consigliera di circoscrizione Verangela Marino di Fratelli d'Italia.