Domodossola, aveva 185mila euro in una valigia: sequestrato denaro

L'uomo, che era a bordo di un treno internazionale diretto in Svizzera, è stato bloccato dai funzionari della Dogana alla stazione ferroviaria internazionale di Domodossola. I funzionari, in collaborazione con la guardia di finanza, hanno sequestrato quasi 88mila euro

Un uomo che viaggiava con oltre 185mila euro in banconote di diverso taglio a bordo di un treno internazionale diretto in Svizzera è stato bloccato dai funzionari della Dogana alla stazione ferroviaria internazionale di Domodossola. Il denaro era nascosto nel suo bagaglio. I funzionari, in collaborazione con la guardia di finanza, hanno sequestrato quasi 88mila euro.

I sequestri da inizio anno

Da inizio anno al confine ossolano con la Svizzera sono stati intercettati 16 viaggiatori che trasportavano oltre 270 mila euro; i viaggiatori hanno fruito della definizione agevolata del contesto pagando a titolo di oblazione 15.164 euro.