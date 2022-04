Incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da macchinario

Un altro tragico incidente sul lavoro è avvenuto quest’oggi nel Cuneese. Un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato in una macchina insacchettatrice in una cava di Villanova Mondovì. Inutile l’intervento dell’elisoccorso, allertato dai colleghi: l’uomo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. L'incidente è avvenuto nella sede della Roafix, una multinazionale che si occupa di prodotti per l'edilizia a 30 chilometri da Roascio, paese dell'Alta Langa dove poco prima è stato trovato morto un muratore di 59 anni, residente a Ceva, dipendente di una ditta edile. Il muratore è caduto da un impalcatura alta sei metri mentre era solo in cantiere.