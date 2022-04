Travolto da cancello nell'Alessandrino, ferito vigilante notturno

È successo a Serravalle Scrivia. La guardia notturna è stata liberata dai vigili del fuoco e poi trasportata all'ospedale San Giacomo. Non è in pericolo di vita

Una guardia notturna è rimasta ferita stanotte in un'area commerciale di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Il ragazzo di 27 anni è rimasto ferito alle gambe durante il suo turno di lavoro dopo essere stato travolto da un cancello in metallo.

I soccorsi

Dopo l'incidente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Il vigilante è stato liberato dai pompieri e poi trasportato all'ospedale San Giacomo. Non è in pericolo di vita.