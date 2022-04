Torino, tennis: presentata la seconda edizione delle Atp Finals

"Nella prima edizione abbiamo ottenuto risultati straordinari - ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, in video-collegamento - raggiungendo 113 Paesi nel mondo e quasi 110 milioni di persone: Torino deve affermarsi come capitale mondiale del tennis"

Presentata oggi a Torino la seconda edizione delle Atp Finals, in programma dal 13 al 20 novembre nel capoluogo piemontese. "La fine delle limitazioni per la pandemia sarà uno stimolo per creare nuove opportunità e offrire un'esperienza ancora migliore", ha affermato il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, in video-collegamento con Palazzo Madama, sede della conferenza stampa.

Binaghi: "Ancora da scrivere pagine importanti"

"Nella prima edizione abbiamo ottenuto risultati straordinari - ha continuato Binaghi - raggiungendo 113 Paesi nel mondo e quasi 110 milioni di persone: Torino deve affermarsi come capitale mondiale del tennis, vanno ancora scritte pagine importanti nella storia di questo sport".

Il presidente della Fit ha poi fatto un bilancio dei primi mesi della stagione del tennis. "Berrettini e Sinner hanno avuto grandi problemi di salute, ma al di là degli infortuni siamo soddisfatti dei loro risultati". "Ora sarà la stagione dei tornei sulla terra battuta, abbiamo grandi speranze anche in ottica Atp", ha aggiunto Binaghi, con Berrettini e Sinner che attualmente sono rispettivamente numero 9 e 14 nella Race To Torino.

Vezzali: "Evento internazionale, sport unisce"

"E' un evento di interesse internazionale, il governo è impegnato al fianco della Federazione Italiana Tennis ed è una manifestazione che promuoverà la città di Torino e l'Italia nel mondo". Così la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Valentina Vezzali in un video messaggio in occasione della presentazione. "Sarà un'occasione per ribadire che lo sport unisce sacrificio e passione - ha aggiunto - anche in un momento difficile come questo per l'Europa, oggi teatro di guerra, lo sport è messaggero di pace e solidarietà".

L'assessore Ricca: "Speriamo di avere due italiani"

"L'augurio è quello di avere due tennisti italiani 'titolari' alle prossime Atp Finals e che possano superare i gironi eliminatori", ha detto Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte, in occasione della presentazione delle Atp Finals, che per il secondo anno si svolgeranno a Torino. "Vedere gli stadi di calcio al 100% della capienza mi fa ben sperare - ha aggiunto - e speriamo che sia davvero un anno speciale".