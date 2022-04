Covid Piemonte, il bollettino: 2.566 casi. Tasso di positività al 9,6%

Sono 2.566 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Piemonte a fronte di 26.675 tamponi processati, di cui 24.662 antigenici, con un tasso di positività del 9,6%. Due i nuovi decessi. Resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 31, mentre i ricoverati negli altri reparti di degenza sono 625 (+7). I dati si riferiscono all'aggiornamento pubblicato dalla Regione Piemonte. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)