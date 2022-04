Per sei persone è stato necessario il ricovero in un ospedale di Torino, ma le loro condizioni non sarebbero gravi

Intossicazione da monossido di carbonio, ieri sera, per 10 persone riunite in un circolo del centro di Asti. Per sei persone è stato necessario il ricovero in un ospedale di Torino, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118.