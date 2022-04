Incidente ad Asti: 25enne morto su autostrada A21

Per cause al vaglio della polizia stradale di Alessandria, l’automobile guidata dal giovane è uscita di strada tra il casello di Asti Ovest e la barriera di Villanova. L’autostrada è rimasta a lungo bloccata

Incidente mortale oggi sull'autostrada A21 Torino-Piacenza. Per cause al vaglio della polizia stradale di Alessandria, un'auto guidata da un 25enne è uscita di strada tra il casello di Asti Ovest e la barriera di Villanova, in direzione Torino. L'uomo è morto e l'autostrada è rimasta a lungo bloccata. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.